Un sorriso per il Parma: ecco Schiappacasse, il baby talento è arrivato in città

In un momento "buio" per i crociati, che non vincono da 4 partite, un sorriso c'è ed è quello dal baby talento uruguaiano Nicolás Schiappacasse, arrivato oggi a Parma. Già domani l'attaccante, protagonista e capocannoniere del campionato sudamericano Under 20, sarà agli ordini di D'Aversa per l'allenamento.