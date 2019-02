Radiomercato: Faggiano interessa (molto) alla Roma

Non solo giocatori. Il mercato, in questo caso radiomercato arriva anche dietro le scrivanie. Daniele Faggiano, ds del Parma è corteggiato. E si sa. Ma nelle ultime ore il suo nome viene accostato da più parti alla Roma. La società giallorossa starebbe pensando a lui come sostituto di Monchi. Probabile "partente" (assieme all'allenatore Di Francesco) in caso in caso di fallimento del quarto posto e mancato accesso ai quarti di Champions League. Il nome di Faggiano sarebbe anche nella lista della Fiorentina.