Con il gol di oggi contro l'Empoli, Gervinho eguaglia il suo record di reti messe a segno in serie A: 9 gol. Traguardo raggiunto nella stagione 2013/14 con la Roma. Era il suo primo campionato in Italia. Meglio in carriera, in un massimo campionato nazionale, lo ha fatto solo due volte in Francia con il Lilla: 13 e 15 nel 2009-2010 e nel 2010-2011 (ha vinto lo scudetto francese). Si può dire che sia una scommessa vinta dal ds Faggiano che ha portato in A un giocatore che giocava in Cina con risultati non brillanti: 4 gol in tre anni.