Il ds crociato Faggiano a Bar Sport

Puntata di Bar Sport da non perdere questa sera su 12 Tv Parma alle 21,15: in studio ci saranno il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano e il direttore di Gazzetta di Parma e 12 Tv Parma Claudio Rinaldi. Naturalmente si parlerà del momento del Parma, della lotta salvezza e dell'importanza del club per i tifosi e la città. In studio, insieme a Sandro Piovani e Giorgia Tarasconi, ci saranno anche Valentina Cristiani, Andrea Schianchi e Romeo Azzali.

E protagonista sarà anche, ormai come consuetudine, il Pagellone. Con i tifosi che sono chiamati a dare i voti ai crociati attraverso il nostro sito gazzettadiparma.it. Voti che saranno poi confrontati con quelli della Gazzetta di Parma, della Gazzetta dello Sport e della redazione di Bar Sport.

E, per ampliare il giro di opinioni e confronti, in collegamento con la redazione sportiva della Gazzetta di Parma ci sarà proprio l'autore delle pagelle Paolo Grossi.

Ma non è tutto: all'interno del programma la parte tattica affidata alla «Finestra», il «Commento» di Alberto Rugolotto che proporrà anche un intervento di Cristiano Lucarelli (presente a Empoli sabato). E l'«Amarcord» per non dimenticare dove giocava il Parma tre anni fa.

Ma soprattutto protagonisti saranno i tifosi, che potranno interagire con la trasmissione attraverso messaggi e whatsapp scrivendo al numero 333-9200170. Messaggi e whatsapp che saranno letti in diretta.