D'Aversa: "Risultato giusto. Ma non siamo ancora salvi"

«Volevamo ridare la gioia della vittoria al nostro pubblico, ci siamo riusciti. Era importante riprendere il cammino ed i tifosi ci hanno spinto. Non siamo ancora salvi». Getta acqua sul fuoco Roberto D’Aversa sul discorso salvezza. L’allenatore del Parma ancora chiede attenzione anche se la zona rossa della classifica ora è davvero lontana. «Ma ci manca ancora qualcosa - ha insistito il tecnico crociato - Non dobbiamo cambiare filosofia: dobbiamo lavorare settimana per settimana cercando di fare il meglio possibile. Pensiamo solo alla Lazio, non certo al prossimo anno. E’ chiaro che con i tre punti di oggi sei più sereno, ma nulla di più e niente di diverso da ieri».

«Se andiamo ad analizzare le azioni da gol il risultato è più che giusto - ha detto ancora il tecnico -. Avevamo tanti giocatori non al 100% ed alcuni che rientravano dopo un lungo stop. Hanno fatto tutti egregiamente il loro lavoro». Per niente d’accordo Cesare Prandelli, che ha parlato di sconfitta immeritata. «La partita l’avete vista tutti e non possiamo dire che il Parma meritava di vincere. Questa per noi è stata la migliore prestazione fuori casa. Siamo cresciuti molto anche se si interrompe una striscia positiva. Insomma tanto rammarico perchè quando realizzi sedici cross devi andare con più uomini in area - ha aggiunto l’allenatore genoano - E poi quando hai delle occasioni, come nel primo tempo, devi essere più cattivo».

«La prima frazione non è stata comunque esaltante - ha ammesso -. Eravamo bassi ma il Parma non ha avuto clamorose occasioni. Meglio nella ripresa, siamo stati bravi a chiudere tutte le ripartenze e, ripeto, il Parma non meritava di vincere" E se il Tardini non regala punti a Prandelli c'è sempre l'abbraccio del suo ex pubblico. E’ sempre una bella emozione tornare qui - ha concluso Prandelli -. Parma è una città che mi ha regalato momenti importanti, non tanto professionali, ma come emozioni e momenti di vita. Indimenticabile». Indimenticabile anche il gol dell’ex Juraj Kucka. «Un gol pesante per la squadra non tanto per me - ha spiegato il centrocampista gialloblù - Il gol? Non ho esultato perchè ho molto rispetto per il Genoa, lì sono cresciuto e devo molto a loro».