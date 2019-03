L'immunologo Roberto Burioni e Paolo Nori commenteranno Lazio-Parma a Quelli che il calcio

L’immunologo Roberto Burioni e lo scrittore Paolo Nori commenteranno in studio a Quelli che il calcio la partita Lazio-Parma, domani (domenica 17 marzo) su Rai2.

Anna Tatangelo, con Le nostre anime di notte, brano che l’ha riportata quest’anno a Sanremo per l'ottava volta e che su YouTube ha oltrepassato quota 1 milione e 300 mila views, sarà l’ospite musicale della puntata di Quelli che il Calcio, condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, domani, alle 14 su Rai2 e in simulcast su Radio2.

Al grande tavolo siedono invece le showgirl Melissa Satta ed Eleonora Pedron, l’attore Diego Abatantuono, il campione del mondo Fulvio Collovati, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l'ex calciatore Massimo Mauro, l’arbitro Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi.

Tra i comici, Ubaldo Pantani si trasforma nel giornalista Paolo Del Debbio; Brenda Lodigiani diventa sia Wanda Nara, la moglie-manager di Mauro Icardi, che Renella, la ballerina del musical La Bisaccia Incantata; Antonio Ornano torna a raccontare le storie di sport nelle vesti di Folco Maria Brandauer; Federico Russo presta la voce al commentatore Lele Adani; infine Toni Bonji siede alla postazione tecnica come Paride Coccio e irrompe in studio nei panni del Professor De Riccardis.

Mimmo Magistroni va in trasferta ad Avigliana (TO) per ricreare i gol della Serie A aiutato dai giovani calciatori del paese, mentre Dario Vergassola si dirige alla Triennale di Milano per la mostra Broken Nature, sugli effetti dei cambiamenti climatici. In studio, Melissa Greta Marchetto regina del web, mentre Emanuele Dotto è alla postazione tecnica con i risultati dei campi di Serie A. Federico Russo presiede il Pub di Corso Sempione in compagnia del comico Herbert Ballerina, dell’ex ciclista Dino Zandegù e della cholita Giulia Coppini, compagna di Giovanni Simeone, dove presenta la Rivista di Rai Pub e l’ambitissima Coppa Ignoranza.

A raccontare le partite dalle tribune degli stadi: per Genoa - Juventus presenti l’ex giocatore Claudio Onofri e il rapper Shade; per Lazio - Parma, l’immunologo Roberto Burioni e lo scrittore Paolo Nori; per Atalanta - Chievo, il presentatore Omar Fantini e Sara Ruggeri, compagna del portiere Sorrentino; per Empoli - Frosinone, la conduttrice Patrizia Rossetti e il docente universitario Paolo Sellari; infine Fabrizio Biasin va a San Siro per monitorare il clima a poche ore dal derby Milan - Inter.