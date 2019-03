Se Parma "piange" (out Inglese e Biabiany), l'Atalanta non sorride (Toloi e Ilicic)

Già ieri i dubbi erano fortissimi, oggi la certezza dopo il report medico del Parma: Jonathan Biabiany e Roberto Inglese non ci saranno domenica nella sfida contro l'Atalanta. "Biabia", dopo un contrasto in allenamento mercoledì, ha rimediato un’importante distorsione al ginocchio destro: dopo gli accertamenti, domani l'ortopedico deciderà la terapia. "Bobby English", in un contrasto nell'allenamento di giovedì ha, invece, riportato severa distorsione tibio-peroneale alla caviglia sinistra. Per lui si deciderà nei prossimi giorni. Anche l'Atalanta ha qualche problema last minute: Rafael Toloi e Josip Ilicic hannolavorato a parte nell'ultimo allenamento. Per il difensore brasiliano un problema alla caviglia; per il centrocampista sloveno invece, un piccolo fastidio al ginocchio.