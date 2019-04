Parma a Frosinone: fuori anche Gervinho

Parma spuntato mercoledì sera a Frosinone. Senza Inglese, il cui stop sarà lungo, senza Biabiany e, dopo l'uscita anticipata di domenica, anche senza Gervinho che oggi ha svolto solo terapie e potrebbe anche non essere convocato. Il suo acciacco però dovrebbe consentirgli di giocare già con il Torino e nella gara successiva. In avanti potrebbe così arrivare il momento di Sprocati e fors'anche di Schiappacasse. Con D'Aversa che ha sempre in serbo un cambio di sistema e potrebbe passare al 3-5-2. Finora lo ha fatto sempre a gara in corso, ma l'emergenza potrebbe fargli cambiare idea.