Parma, parla il presidente: "Non dobbiamo piangerci addosso"

Il presidente del Parma Pietro Pizzarotti, ha voluto commentare l’attuale momento della squadra attraverso il sito ufficiale della società crociata. Ecco le sue parole:

“La sconfitta di ieri sera brucia molto, anche per com’è arrivata. È inutile fare tanti giri di parole: stiamo vivendo un momento complicato. I problemi vanno gestiti affrontandoli, uniti e compatti, da squadra. Questa società ha da sempre fatto del gruppo e della solidità la propria forza. In passato abbiamo vissuto situazioni complesse e le abbiamo tutte superate grazie alla compattezza e all’unione di intenti da parte di tutte le componenti. La squadra, il mister, i dirigenti, tutti noi siamo coscienti del fatto che stiamo vivendo un periodo negativo, e tutti abbiamo voglia di invertire la rotta. Non è il momento di disunirsi, non è il momento di piangersi addosso e soprattutto non è il momento di cercare alibi o giustificazioni".

"Attenzione, però - continua il presidente - prendere coscienza della situazione non significa avere paura. La paura non ci appartiene e non deve appartenerci".