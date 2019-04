Frosinone-Parma, 9 interminabili (e letali) minuti per "il rigore più lungo del mondo"

«Di questo passo, al posto dell’arbitro metteremo un drone». Se si lamenta anche il Frosinone, avvantaggiato dal rigore più lungo del mondo dopo 9 minuti di videoassistenza alla fine della partita col Parma, è segno che questa Var assomiglia a un romanzo. Ma più che i lettori di Osvaldo Soriano, sono gli aficionados di Michel Platini - sostenitore che così «non è più calcio» - a trarre spunto dal record fatto registrare ieri.

A far traballare la fama della nuova tecnologia d’ausilio agli arbitri è quanto accaduto al Benito Stirpe, nel turno infrasettimanale di campionato, con il direttore di gara alla prese in pieno recupero con il "video assistant referee" per ben nove minuti, un record, per poi decretare il rigore del 3-2 per i padroni di casa. Al '94, col punteggio di 2-2, su una punizione di Ciano, c'è una mischia nell’area ducale con la carica di Gobbi su Paganini. Rigore netto ma Manganiello deve decidere sul precedente fuorigioco che anche dalla immagini tv si fa fatica a verificare. Passano i minuti e la decisione ancora non arriva, con la curva casalinga che ne frattempo canta a squarciagola "Finiamo a mezzanotte". La decisione definitiva arriva al 103', con Ciofani che alla fine va sul dischetto e trasforma il penalty, dopo il record di consulto.

Un nuovo episodio da infilare nell’ormai lungo romanzo della Var che farà discutere a lungo oltre a far tornare alla memoria le parole dell’ex presidente dell’Uefa Michel Patini da sempre contrario a questo tipo di tecnologia in campo: «il calcio non c'è più. I designatori - aveva tuonato l’ex n.10 della Juventus - hanno trasformato gli arbitri in campo in pupazzi. E’ dura perdere una partita per un errore arbitrale, ma è umano. Ora c' è la tecnologia e sbagliano comunque».

Quello di ieri a Frosinone è solo l’ultimo di una lunga serie di casi anomali, benchè a norma di regolamento. Sempre in questa stagione in occasione di Spal-Fiorentina sul punteggio di 1-1 i padroni di casa trovano il vantaggio con Valoti, lo stadio esplode ma si va alla revisione Var. Eppure l’azione del gol sembra regolare. E infatti l’episodio messo in discussione è un altro, quello precedente: un contatto nell’area della Spal avvenuto ben prima della rete di Valoti e dalla parte opposta del campo. Viene decretato il rigore. Dal possibile 2-1 per la Spal si passa all’1-2 per la gioia dei tifosi viola e l’amarezza di quelli della Spal, che in gran parte abbandonano gli spalti.

A fare molto clamore era stato anche quanto successo al Franchi in occasione di Fiorentina-Inter, dove dopo una lunga revisione della Var l’arbitro Abisso concede il rigore ai viola: il presunto mani di D’Ambrosio su tocco di Chiesa in area scatena il putiferio in quanto restano molti dubbi. La palla tocca prima il petto del difensore poi scivola sul braccio che è leggermente largo.

Polemiche Var che anche oltre frontiera come quella nella Liga spagnola riguardo al match vinto dal Real Madrid 4-1 contro il Valladolid: Sergi Guardiola porta in vantaggio la squadra di casa, ma il direttore di gara annulla su segnalazione del Var. Solo che al momento del check nella sala di controllo sembra vuota, almeno stando alle immagini in diretta trasmesse dalla tv spagnola, che poi si affretterà a precisare - per frenare la polemica social - che si trattava della sala di un altro stadio mandata per errore in diretta. Senza però cancellare l'impressione di un calcio virtuale.