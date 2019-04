Parma (ora) vietato sbagliare: ecco la corsa salvezza squadra per squadra

Una giornata da (non) dimenticare, un ko che non ci voleva e alcuni successi che non ci volevano. Mesi fa la salvezza dei crociati sembrava una formalità, grazie ad un tesoretto di punti significativo. D'Aversa e Faggiano in primis, giustamente hanno sempre invocato la matematica come unico via ai festeggiamenti. Ora, quindi, è meglio stare attenti. Molto attenti a non sottovalutare i sei punti che ci separano dal Bologna e dalla zona retrocessione (E a non sbagliare). Sono due partite e alla fine ne mancano otto. E ora, come tanti hanno fatto dopo il ko contro il Frosinone, determinato da un rigore "infinito", fuori i taccuini con un classico da bar dello Sport e fate i vostri pronostici. Dando per scontata la retrocessione del Chievo (Non ce ne vogliano i tifosi veronesi) con undici punti e a 17 dalla salvezza (Impresa decisamente impossibile) restano in pericolo (più o meno grande) nove squadre. Se finisse il campionato oggi, Bologna e Frosinone seguirebbero il Chievo in B. Ma il campionato finirà tra otto partite. Fate il vostro pronostico, match per match...

Sassuolo 35 punti

7 aprile - Lazio-Sassuolo

14 aprile - Sassuolo-Parma

21 aprile - Udinese-Sassuolo

28 aprile - Fiorentina-Sassuolo

5 maggio - Sassuolo-Frosinone

12 maggio - Torino-Sassuolo

19 maggio - Sassuolo-Roma

26 maggio - Atalanta-Sassuolo

Parma 33 punti

7 aprile - Parma-Torino

14 aprile - Sassuolo-Parma

20 aprile - Parma-Milan

28 aprile - ChievoVerona-Parma

5 maggio - Parma-Sampdoria

12 maggio - Bologna-Parma

19 maggio - Parma-Fiorentina

26 maggio - Roma-Parma

Cagliari 33 punti

7 aprile - Cagliari-Spal

14 aprile - Torino-Cagliari

20 aprile - Cagliari-Frosinone

28 aprile - Roma-Cagliari

5 maggio - Napoli-Cagliari

12 maggio - Cagliari-Lazio

19 maggio - Genoa-Cagliari

26 maggio - Cagliari-Udinese

Genoa 33 punti

7 aprile - Napoli-Genoa

14 aprile - Sampdoria-Genoa

20 aprile - Genoa-Torino

28 aprile - Spal-Genoa

5 maggio - Genoa-Roma

12 maggio - Atalanta-Genoa

19 maggio - Genoa-Cagliari

26 maggio - Fiorentina-Genoa

Spal 32 punti

7 aprile - Cagliari-Spal

14 aprile - Spal-Juventus

20 aprile - Empoli-Spal

28 aprile - Spal-Genoa

5 maggio - ChievoVerona-Spal

12 maggio - Spal-Napoli

19 maggio - Udinese-Sspal

26 maggio - Spal-Milan

*Udinese 29 punti

7 aprile - Udinese-Empoli

13 aprile - Roma-Udinese

20 aprile - Udinese-Sassuolo

28 aprile - Atalanta-Udinese

5 maggio - Udinese-Inter

12 maggio - Frosinone-Udinese

19 maggio - Udinese-Spal

26 maggio - Cagliari-Udinese

Empoli 28 punti

7 aprile - Udinese-Empoli

14 aprile - Atalanta-Empoli

20 aprile - Empoli-SPAL

28 aprile - Bologna-Empoli

5 maggio - Empoli-Fiorentina

12 maggio - Sampdoria-Empoli

19 maggio - Empoli-Torino

26 maggio - Inter-Empoli

Bologna 27 punti (Oggi sarebbe retrocesso in Serie B con il Chievo)

8 aprile - Bologna-ChievoVerona

14 aprile - Fiorentina-Bologna

20 aprile - Bologna-Sampdoria

28 aprile - Bologna-Empoli

5 maggio - Milan-Bologna

12 maggio - Bologna-Parma

19 maggio - Lazio-Bologna

26 maggio - Bologna-Napoli

Frosinone 20 punti (Oggi sarebbe retrocesso in Serie B con il Chievo)

7 aprile - Fiorentina-Frosinone

14 aprile - Frosinone-Inter

20 aprile - Cagliari-Frosinone

28 aprile - Frosinone-Napoli

5 maggio - Sassuolo-Frosinone

12 maggio - Frosinone-Udinese

19 maggio - Milan-Frosinone

26 maggio - Frosinone-ChievoVerona



*=Una gara in più da giocare