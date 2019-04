Malmesi: "Contro il Torino un punto importantissimo"

Il vicepresidente del Parma calcio Giacomo Malmesi è intervenuto stasera in diretta dagli studi di 12 Tv Parma ospite della trasmissione Bar Sport. "Il punto conquistato contro il Torino è importantissimo perché ci dà morale in un momento non facile. Venivamo da risultati sfavorevoli e da prestazioni convincenti, come contro l'Atalanta - ha detto -. Abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto forte e fisicamente ancora più forte, che lotta per l'Europa, una partita gagliarda e abbiamo anche avuto delle occasioni per vincerla. Così la tensione che avevamo accumulato si è stemperata e abbiamo potuto festeggiare insieme ai nostri tifosi".