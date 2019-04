Sassuolo-Parma, «caro-curva»: per entrare servono 29 euro

«Due curve più i diritti di prevendita più spese bancomat, totale 57,76 euro»: è la denuncia social di un tifoso crociato, postata su Facebook. Dunque, per entrare nella curva del Mapei Stadium, domenica, per assistere a Sassuolo-Parma servono 29 euro. All'andata la curva ospiti (la Sud del Tardini per intenderci) costava 20 euro netti (visto che non ci sono, a Parma, i diritti di prevendita). Inoltre, sempre al Tardini e sempre all'andata, erano previsti ingressi ridotti per ragazzi e donne, cosa che invece non accade domenica al Mapei. Vuoi andare in curva? Sgancia 29 euro.

Va detto che invece sono previste riduzioni negli altri settori dello stadio: ad esempio nella Tribuna laterale Est, dove il biglietto intero costa 40 euro, ci sono riduzioni per donne e over 65 (biglietto a 25 euro) e per under 16 (biglietto a 15 euro). Di fatto un tifoso adulto, con un ragazzo under 16, per entrare in questo settore paga 55 euro più i diritti di prevendita. Quindi praticamente la stessa spesa che affronterebbero ad entrare insieme in curva. Ma si sa, la curva è tutta un'altra cosa. S.P.