Parma, un'altra tegola lungo la corsa salvezza: Bastoni ko

Si diceva ieri che le notizie dall'infermeria del Parma, in questo momento decisivo della stagione, continuano ad arrivare. E sono brutte (Leggi). Gervinho è in forte dubbio per l'importante trasferta di Verona domenica per una botta ricevuta nel match contro il Milan. Oggi un'altra tegola: il club crociato ha comunicato che Alessandro Bastoni non ha disputato l'allenamento odierno per un trauma contusivo alla gamba sinistro. Bruno Alves e Juraj Kucka che hanno entrambi svolto la seduta odierna con il gruppo. Lavoro personalizzato, infine, per Jonathan Biabiany, Gervinho, Alberto Grassi, Roberto Inglese e Francisco Sierralta.