Parma-Samp? I #Blucrociati, domenica giocheranno a... maglie "scambiate"

#Blucrociati, non solo colori, ma molto di più. Amicizia tra le tifoserie, lunghissima: un gemellaggio che ha quasi 30 anni. E, non guasta mai ripeterlo, come dovrebbe essere il calcio. Un'iniziativa storica, domenica 5 maggio, nel match del Tardini il Parma giocherà con la maglia della Sampdoria (adattata) e la Samp con quella del Parma (adattata). Un'iniziativa resa possibile grazie anche alla collaborazione degli sponsor tecnici delle due squadre Erreà e Joma. Due divise, va detto, particolari, uniche nel loro genere.

Maglie da gioco vendute in beneficienza

Le maglie da gioco utilizzate dai calciatori durante la sfida verranno poi messe all’asta. Il ricavato della vendita del Parma verrà interamente devoluto all’Istituto “Gaslini” di Genova, mentre quello della Sampdoria sarà donato all’Ospedale dei Bambini di Parma.

Maglie in vendita on line e nel Parma store

Le maglie saranno messe in vendita (sconto per gli abbonati) con, anche, un Box Limited Edition con due maglie, quella di Bruno Alves e quella di Quagliarella. Sarà possibile acquistarla sia attraverso lo Store Online ufficiale crociato, sia presso il Tardini Store che per l’occasione aprirà anche mercoledì 1 maggio. Questi gli orari di apertura: mercoledì 1 maggio, giovedì 2 maggio e venerdì 3 maggio dalle 15:00 alle 19:00, sabato 4 maggio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e domenica 5 maggio prima, durante e dopo la gara per tutti coloro che saranno in possesso di un titolo d’ingresso per la gara tra Parma e Sampdoria.