Il tempo restituisce al momento giusto

Un tetto, un po’ di campagna per fare dell’orto e un po’ di cereali, di quelli vecchi, ed anche dieci piante di vite.

Torno a casa, dopo le batoste della vita, un po’ ne ho date, un po’ ne ho prese, il conto è pareggiato, ed ora voglio cambiare. Torno a casa, tra i ricordi, per dimenticare ciò che è finito, e per dare nuova vita a quello che non ha mai avuto la possibilità di crescere. Mi è bastata un’occhiata: quanti semi non germogliati ho lasciato nel passato.

Una casa colonica per un nuovo colono, eh? Fuori paese, c’è la casa che potrei comprare: qui il tempo sembra essersi fermato a cento anni fa, un secolo, penso, un secolo di solitudine.

Non è abbandono, dice il venditore, è che il tempo è galantuomo, prende, poi restituisce al momento giusto: è la casa dei tuoi sogni, prendila. Mi spinge a varcare il cancello.

Sul fronte strada, appena oltre il cancello, c’è una striscia di terra… qui si potrebbero mettere gli alberi da frutto, suggerisce. Ricordo, mio padre ne aveva. A lui piaceva essere autosufficiente: un albicocco, un pruno, un melo, un pero. Col freddo li potava, ricordo il suo gesto di tirare a sé i rami, studiarli prima di tagliarli, con affetto. Poi, coi primi tepori, irrorava, e col caldo raccoglieva casse di frutta. Io invece, aspettavo! Attendevo che finisse la stagione, poi mi arrampicavo a prendere i frutti che rimanevano nascosti in alto sulla chioma, per sentire un aroma e una dolcezza senza paragoni.

Dietro la casa ci sono due pali con le ali per stendere. I panni e le lenzuola ondeggiavano mossi dal vento, usciva a tratti l’odore del sapone di Marsiglia e sapevo che mia madre era lì, tra un’onda e l’altra. A lampi, intravedevo la sua figura con le braccia alzate per raggiungere i fili tesi troppo alti. Lei mi coglieva con lo sguardo e sorrideva, senza interrompere il lavoro.

Sul fianco della casa, c’è una capezzagna che attraversa il primo campo, e si inoltra tra gli appezzamenti che fuggono lontano, tra le coltivazioni di erba medica e di barbabietola. Io fuggivo per di lì, attraverso quella stradetta per entrare in un mondo di facce screpolate dal sole, di occhi sorridenti e di cuori pieni di passione.

Anche in questa casa c’è una finestra alta, ma stretta la metà delle altre. A casa mia era la finestra del bagno, ne avevamo due, una a terra, una al primo piano. Un canto usciva per arrivare fino giù al cortile dove aspettavo i miei amici. Mia sorella maggiore; quanto tempo ci passava in bagno per prepararsi al grande evento della sua vita, chissà se è mai arrivato… non gliel’ho ancora chiesto, ma il suo canto trasformava i campi in un teatro d’opera, quasi fosse la terra stessa che cantava.

Un lato morto, chiuso tra la siepe e lo sgabuzzino dello sgombero, dove, allo spigolo, noi ci fermavamo a lanciare le figurine di carta contro il muro, con la grondaia che faceva da sponda. Solo una cosa ci poteva interrompere: un amico che aveva comprato una biglia nuova, quelle dei ciclisti: serviva lo spiazzo di sabbia di Jacopo.