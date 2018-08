O dolci mani. Mansuete e pure

I complimenti numerosi dedicati alle mani delle donne dai loro ammiratori, si pensava, no?, che andassero divisi equamente fra sinistra e destra. Chi mai supponeva che nelle mani, fra ogni mano, esistessero dei dissidi? Eppure a guardarle bene un buon occhio avrebbe capito che le due non andavano per niente d’accordo.

Non che non capissero niente, anzi, avevano dei cervelli che le uscivano di testa tanto erano pieni di idee, idee se vogliamo anche balzane, ma di qualità. La volta che c’ero, discutevano come assegnare un premio alle mani.

E innanzitutto, alla destra o alla sinistra? questo il punto che generò una lite. Le destrorse in maggioranza umiliavano le sinistrorse, che però molto intraprendenti avevano fondato un partito dove scrivevano da destra a sinistra. E io ci andai.

Un’occasione unica! Avevano tutte ormai una certa età, qualcuna le aveva adoperate nelle guerre mondiali e dato dei punti ai signori uomini... come la pensava Mario Cavaradossi, l’ingenuo pittore che adorava Floria Tosca più di ogni altra cosa nella vita. Eh Mario Mario, artista temerario che, pur di non farti sfuggire la tua Floria, finisti davanti al plotone d’esecuzione, di cui è sempre ben fornito il mondo. Ma no! è stata lei a cominciare, ricordi?, sgonfiandogli il cuore al gonfio, infoiato Scarpia. Altro che dolci mani, mansuete e pure, elette per carezzar fanciulli che facevano gran bene anche agli adulti. E senza andare troppo oltre, vi consegno il reportage minimo di un fotografo dilettante (come siamo tutti, da quando sono uscite le macchine digitali, che fotografano da sole).

Scarpia prima dell’incidente si era esibito in una sequenza d’imitazione: tirato il braccio destro dietro la schiena, chinò pensieroso il capo. Tolse la mano sinistra dal bavero e la portò alla destra, in una perfetta ricostruzione napoleonide. La mano sinistra si guardò bene dal toccare la destra, ma la leggera vicinanza bastò per irritare colei che, sicura di occupare il posto giusto, uscì in un’imprecazione.

La destra si vanta di aver preso a schiaffi un certo Oton generale d’armata, la sinistra di averne sculacciato la moglie che si esibiva troppo al night. La destra frega, a …man bassa, e incassa più della sinistra, che resta sempre al palo; è la destra che mette mano al portafoglio… la destra ricca, la sinistra povera, una vera ingiustizia sociale che proviene da un unico tronco. All’alba di una certa mattina la sinistra si scoccia perché la destra intorpidita non si sbriga a prepararsi per andare al lavoro. “Dai scantati!!” urlacchia, e siccome l’altra continua a sonnecchiare, le dà uno squassone al braccio mentre sta scaldando il caffè sul fornello a benzina. Il fornello si rovescia col bricco del caffè e la benzina infuocata produce una gran vampa sulla mano destra e sull’avambraccio, che appariranno d’ora in poi ricoperti da un lungo guanto bianco per mascherare la bruciatura. La condanna e la gogna sia chiaro, spettano alla collega: mostrare la faccia scoperta senza vergogna.