Russiagate: Nyt,Trump vuol ingaggiare difensore Bill Clinton

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAR - Donald Trump sta discutendo con un noto avvocato di Washington che ha difeso Bill Clinton nel processo di 'impeachment' per aggiungerlo al team legale della Casa Bianca nella gestione dei rapporti con il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. Lo scrive il Nyt, secondo cui il legale, Emmet T. Flood, ha incontrato nei giorni scorsi il presidente nello studio Ovale per discutere questa possibilità. Se accettasse, il suo ruolo principale sarebbe quello di aiutare il tycoon nella sua interazione con il dipartimento di giustizia, da cui Mueller dipende. L'apertura a Flood, affermano fonti vicine al presidente, non indicano alcuna preoccupazione sull'inchiesta. Ma in ogni caso sembra il riconoscimento che l'indagine probabilmente non finirà presto. Flood comunque non rimpiazzerebbe Ty Cobb, l'avvocato della Casa Bianca che dalla scorsa estate ha assunto un ruolo guida nei rapporti con la squadra di Mueller.