Vasto incendio in cartiera nel milanese

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Un vasto incendio sta interessando, nel Milanese, un'azienda che si occupa di stoccaggio di carta. Dalle prime informazioni l'incendio nei capannoni, che si trovano in via Fermi a Cologno Monzese, sarebbe circoscritto e non dovrebbero essere coinvolte persone. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco.