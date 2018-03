Carabinieri: esercitazione Ris al lago di Braies

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAR - Il lago di Braies, famoso grazie a Terence Hill e il telefilm "A un passo dal cielo", ha ospitato un'esercitazione di polizia scientifica dei carabinieri. La telefonata di un'addetta alle pulizie, dopo il rinvenimento del cadavere di una donna in una stanza d'albergo, e poco dopo la scoperta di un uomo morto sulle rive del lago. Prima di morire, l'uomo aveva però gettato qualcosa in un buco del lago ghiacciato. È l'inizio di una meticolosa attività di indagine, condotta dai carabinieri. Ma per fortuna tutto questo non è reale, è solo una complessa esercitazione di polizia giudiziaria, condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Bolzano. L'esercitazione "Wildsee 2018" è finalizzata a testate le capacità della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) del Nucleo investigativo di Bolzano e ad implementare l'amalgama tra questa unità, ad elevata competenza tecnica, con le Aliquote operative delle compagnie dell'Alto Adige.