Più di 10mila per la Deejay Ten di Bari,anche il marò Girone

(ANSA) - BARI, 11 MAR - Più di diecimila persone, e tra loro anche il marò Salvatore Girone che ha corso assieme al sindaco Antonio Decaro, hanno partecipato a Bari alla quarta edizione della Deejay Ten, la corsa da 10 km ideata da Linus, storico dj dell'emittente radiofonica Radio Deejay. La giornata primaverile ha favorito la partecipazione di intere famiglie che si sono distribuite sui due percorsi, uno di 10 e l'altro di 5 chilometri, che si snodano sul lungomare cittadino. Grande successo hanno avuto anche gli eventi collaterali organizzati in concomitanza, a cominciare dal villaggio della Coldiretti che è stato preso d'assalto prima e dopo la gara. Il sindaco Decaro, che ieri aveva accompagnato Linus in un giro per i vicoli della città vecchia, ha auspicato che la corsa torni a Bari anche l'anno prossimo, visto il successo e l'entusiasmo con cui la città l'accoglie.