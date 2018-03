Usa:ex dirigente Microsoft e Gm in pole per successione Cohn

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - Chris Liddell, 59 anni, ex dirigente di Microsoft e General Motors (Gm), potrebbe diventare il prossimo consigliere economico della Casa Bianca, sostituendo Gary Cohn, l'ex presidente di Goldman Sachs dimessosi dopo che Donald Trump ha deciso di imporre dazi sull'import di acciaio e alluminio contro il suo parere. Lo scrivono i media Usa. Liddell sarebbe stato raccomandato dallo stesso Cohn e da Jared Kushner, il genero-consigliere del presidente, che lo scelse nei primi giorni dell'amministrazione, dove ha lavorato come direttore delle iniziative strategiche e nell'ex Office of American Innovation guidato da Kushner. In generale ha buoni rapporti dentro la Casa Bianca, compreso il capo dello staff John Kelly. E' conosciuto come un manager ambizioso che promuove le sue strategie anche scontrandosi con i colleghi. Nel 2010 alla Gm fu l'artefice dell'Ipo da 23 miliardi di dollari, all'epoca la piu' grande della storia, ma il suo stile sfacciato spinse il board a cercare un altro chief executive.