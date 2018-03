Orfini, governo con M5s sarebbe la fine del Pd

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Cosa dire al presidente della Repubblica lo discuteremo domani. Io sono dell'idea che quando si perde si sta all'opposizione. Stiamo all'opposizione, poi useremo il peso che abbiamo in Parlamento per far passare i singoli provvedimenti. Ma l'accordo con i cinque stelle non esiste in natura". Lo dice il presidente del Pd Matteo Orfini a "1/2 ora in più". "Io penso che qualora dovessimo decidere di sostenere un governo guidato dai Cinque stelle o insieme ai Cinque stelle, sarebbe la fine del Partito democratico".