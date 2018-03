Morto climatologo Giampiero Maracchi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - E' morto il celebre climatologo Giampiero Maracchi. Lo hanno reso noto i familiari che precisano che, per espressa volontà del defunto, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Maracchi, nato a Firenze nel maggio 1943, professore emerito di Climatologia della Università di Firenze, dal 2014 era presidente dell'Accademia dei Georgofili, prestigiosa istituzione fondata nel 1753, e dal febbraio 2013 al maggio 2014 è stato presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Scienziato di fama internazionale, il professor Giampiero Maracchi è stato fondatore e direttore dell'Istituto di Biometeorologia del Cnr e di numerose altre istituzioni ed enti tra cui la Fondazione per il Clima e la Sostenibilità.