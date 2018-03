Cuba: al voto per le ultime elezioni dell'era Castro

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - I cubani si sono recati alle urne stamane per eleggere il nuovo Parlamento che a sua volta sceglierà il successore di Raul Castro, l'attuale capo di Stato, il quale non si ricandida, segnando così la fine del castrismo dopo 60 anni. I seggi si sono aperti alle 6, ora locale, e si chiuderanno alle 17. Gli 8 milioni di elettori cubani sono chiamati ad eleggere 605 deputati dell'Assemblea Nazionale, in una lista unica di candidati che saranno tutti eletti se otterranno almeno il 50% dei voti. L'Assemblea Nazionale dovrà poi eleggere il Consiglio di Stato, che a sua volta sceglierà il nuovo presidente.