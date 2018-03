Droga: 300 kg di coca su portacontainer, arrestato marittimo

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un marittimo originario della Tanzania ritenuto responsabile del trasporto in Italia a bordo di una nave portacontainer di quasi 300 chili di cocaina. L'indagine è stata svolta dalla Squadra mobile con il coordinamento Direzione distrettuale antimafia delle Procura di Genova ed è partita dal ritrovamento nei giorni scorsi della droga a bordo del cargo 'Dimitris C'. Lo stupefacente era occultato all'interno di un intercapedine al centro della nave ed era destinata ad essere smistata nei vari porti di scalo nazionali ed europei. L'attività trae origine da un contesto internazionale coordinato dalla Direzione centrale per i Servizi antidroga e dal Servizio centrale operativo della Polizia. Ulteriori dettagli sull'operazione che ha portato all'arresto del marittimo verranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 11 di oggi presso la Procura di Genova.(ANSA).