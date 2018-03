Colombia: partito Centro Democratico fa il pieno di seggi

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il partito Centro Democratico dell'ex presidente colombiano Alvaro Uribe si è aggiudicato il maggior numero di seggi alle elezioni del Congresso di ieri mentre agli ex membri del gruppo della guerriglia Farc (ora noti come 'Forza alternativa rivoluzionaria comune') è andato solo lo 0,4% dei voti: è quanto riporta la Bbc online, con oltre il 90% dei voti scrutinati. Il deludente risultato ottenuto da Forza alternativa rivoluzionaria comune era atteso, ma il partito ottiene comunque 10 seggi (cinque per ogni Camera) nell'ambito dello storico accordo di pace firmato nel 2016. I risultati finali sono attesi nelle prossime ore.