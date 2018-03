Ascolti tv: vince Fazio ma la vera star è Franca Leosini con l'intervista a Cosima e Sabrina

«Che tempo che fa» - in onda ieri sera su Rai1 - che vedeva tra gli ospiti il regista Luca Guadagnino, Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino, Albano e J-Ax, si è guadagnato la prima serata degli ascolti con 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 la fiction «Furore 2» è stata seguita da 2.464.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Italia 1 le «Le iene show» sono state preferite da un pubblico di 2.160.000 telespettatori, per un totale del 10.6% di share. Ma il record di Rai3 è di Franca Leosini, che si conferma signora indiscussa della terza rete e star del web con la prima puntata della nuova stagione di Storie Maledette: dedicando l’esordio della stagione al caso di Sarah Scazzi e intervistando Cosima Serrano e Sabrina Misseri, ha conquistato 1.855.000 spettatori pari al 7.5%.

Per la prima serata Rai2 ieri sera ha proposto la visione della fiction «NCIS: Unità Anticrimine», visto da 2.104.000 (7.6%). A seguire Swat - serie tv ha ottenuto 1.730.000 spettatori (6.8%). Su La7 Non è l’Arena è stato gradito da 1.207.000 telespettatori pari al 5,8% share. Su Rete4 Il ritorno di Don Camillo ha avuto 1.188.000 telespettatori e il 4,9% di share.

In access prime time: su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 4.343.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 Lol :-) raggiunge 1.688.000 spettatori e il 6.2%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.147.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Fuori Roma ha interessato 1.119.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rete4 Quarto Grado di Domenica ha raccolto 848.000 spettatori con il 3.2% di share.

Nel complesso en plein delle reti Rai: hanno vinto il prime time con 9 milioni 74 mila spettatori con uno share pari 33.76% - a fronte dei canali Mediaset che hanno raggiunto 8 milioni 477 mila e uno share pari al 31.54%; la seconda serata con 33.02% di share a rispetto al 30.62% della concorrenza; e le 24 ore con una media di share totale del 35.57% contro il 29.7% dei canali che fanno capo a Cologno Monzese.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità - La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.152.000 spettatori (15.8%), mentre L'Eredità ha ottenuto di 4.744.000 spettatori (21.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 3.494.000 spettatori (17.7%) mentre Avanti Un Altro raccoglie 4.398.000 spettatori (19.9%). Su Rai2 Novantesimo Minuto Tempi Supplementari ha raccolto 858.000 spettatori (4.1%) mentre Squadra Speciale Cobra 11 1.007.000 (4.2%). Daytime pomeriggio: su Canale5 Domenica Live ha raccolto 2.344.000 spettatori (12.5%) con la presentazione di 28 minuti, 2.901.000 (16.2%) con l’Attualità, 3.289.000 spettatori (18.7%) con le Storie, 3.325.000 spettatori (19.5%), 3.756.000 spettatori (20.6%) e 3.016.000 spettatori (15.8%) con l’Ultima Sorpresa. Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 1.980.000 spettatori pari ad uno share dell’11%, nella prima parte, e 1.595.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%, nella seconda parte di appena 11 minuti.

Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.329.000 spettatori (7.2%) mentre Quelli che il Calcio segna l’8.2% con 1.429.000 spettatori. Novantesimo Minuto Zona Mista ha ottenuto 1.342.000 spettatori con il 7.8%. Novantesimo Minuto ha raccolto 1.677.000 spettatori con l’8.9%. Su Rai3 Mezz'ora in Più ha interessato 1.480.000 spettatori con l’8.1%. La Tirreno-Adriatico di Ciclismo segna 933.000 spettatori e il 5.3%. Kilimangiaro Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.233.000 spettatori con il 7.1% mentre Kilimangiaro Tutte le Facce del Mondo segna 1.760.000 spettatori con il 9.7%.

Questi gli equilibri dei notiziari delle 20: Tg1 è stato visto da 5.988.000 (24.4%); Tg5 da 4.587.000 (18.5%); il TgLa7 da 1.205.000 (4.9%).