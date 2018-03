Centinaio, presidenza Camere? Scelta spetta a Lega e M5s

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Sull'attribuzione della presidenza delle Camere "è giusto che decida chi ha vinto le elezioni, quindi Lega e Movimento Cinque Stelle". Lo dice a Radio Cusano Campus Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega in Senato. "Forza Italia - aggiunge - non è d'accordo perché forse sono gli unici posti che si può portare a casa. Le elezioni le avrà vinte chi riuscirà a fare il Governo, io spero che ci riesca Salvini. Si può fare, bisogna mettere insieme anche persone che apparentemente non hanno vinto, la matematica non è un'opinione". "Mi chiedete - prosegue Centinaio - se in Forza Italia hanno rosicato per l'affermazione della Lega? Penso di sì. Tutti i sondaggi li davano sopra alla Lega, solo noi pensavamo che certi sondaggi non fossero poi così veri. Poi la vita è una ruota, una volta sono avanti loro, una volta siamo avanti noi. Ora speriamo di restare avanti per un po' di tempo".