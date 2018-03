Incidente mortale in A14: autostrada riaperta dopo più di 3 ore

Un tamponamento che ha coinvolto 4 mezzi pesanti e un furgone ha provocato la morte di un uomo e la chiusura, sull'A14, del tratto tra l’allacciamento con l'A13 e quello con il raccordo di Casalecchio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 e, per consentire l’intervento dei soccorritori, il traffico è bloccato con code di 3 chilometri a partire da Bologna San Lazzaro. Sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e gli operatori della Direzione 3 Tronco di Bologna.

L'A14 E' STATA RIAPERTA ATTORNO ALLE 14,15. Riaperto, intorno alle 14.15 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, il tratto compreso tra l'allacciamento con la A13 e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, in direzione dell’allacciamento con l’A1, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 11 all’altezza del chilometro 14. Un tamponamento che ha coinvolto 4 mezzi pesanti e un furgone e che ha provocato la morte di un uomo.

Sul posto - si legge in una nota di Autostrade per l’Italia sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i Vigili del Fuoco, le Pattuglie della Polizia Stradale e gli operatori della Direzione 3° Tronco di Bologna. Sul luogo del sinistro attualmente si circola su tre corsie e si registrano 2 chilometri di coda in diminuzione verso l’allacciamento con l'A1.