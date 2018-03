Pd: Renzi, mi dimetto ma non mollo, il futuro torna

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Io non mollo. Mi dimetto da segretario del Pd come è giusto fare dopo una sconfitta. Ma non molliamo, non lasceremo mai il futuro agli altri". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews, a poche ore dalla direzione Pd. "Abbiamo perso una battaglia, ma non abbiamo perso la voglia di lottare per un mondo più giusto", aggiunge: "Grazie per questi bellissimi anni di lavoro insieme. Il futuro prima o poi torna".