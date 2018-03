Clima:Schwarzenegger contro Big Petrolio,causa per omicidio

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Arnold Schwarzenegger, ex governatore della California ora attivista per l'ambiente, prepara l'affondo contro le compagnie petrolifere, alle quali vuole fare causa per "omicidio di primo grado". "Non c'è alcuna differenza con il fumo: l'industria del tabacco sapeva da decenni che il fumo uccideva e causava il cancro, ma lo ha tenuto nascosto e lo ha negato", spiega Schwarzenegger, mettendo in evidenza come "le compagnie petrolifere sanno dal 1959 che il cambiamento climatico si stava verificando a causa dei combustibili fossili, mettendo la vita della gente a rischio". Schwarzenegger è già in contatto con diversi studi legali e la tempistica della causa non è ancora chiara ma l'annuncio cade a pochi mesi dall'evento internazionale sul clima che si terrà a Vienna in maggio. "E' irresponsabile sapere che un tuo prodotto è in grado di uccidere e nonostante questo non mettere in guardia i consumatori: ogni stazione di rifornimento, ogni auto dovrebbe avere un'etichetta che spiega i pericoli dei combustibili".