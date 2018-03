Università: Iulm inaugura anno con due corsi in inglese

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - L'Università Iulm punta ad essere sempre più internazionale. Nel nuovo anno accademico, che è stato inaugurato oggi, sono partiti due nuovi corsi di laurea magistrale completamente in inglese e in collaborazione con università straniere (Orlando e Grenoble Alps): Hospitality and Tourism Management e Strategic Communication. "Troppo pochi studenti stranieri vengono a studiare da noi e ancora pochi professori a insegnare - ha osservato il rettore Mario Negri -. Non può esserci internazionalizzazione senza anglofonia". Una scelta apprezzata e sostenuta anche dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha ringraziato lo Iulm e il rettore "per questa battaglia a favore dei corsi in inglese, mi riempie il cuore di gioia sapere che ci sono due corsi in lingua". L'ateneo registra una crescita delle iscrizioni: +9,2% al 1° anno della Triennale e +15,9% per i corsi della Magistrale rispetto all'anno scorso (rispettivamente +34,1% e +42,4% dal 2014/2015) e +9,2% degli iscritti ai Master (+26,9% nei 4 anni).