Salvini, mai al governo se non possiamo realizzare programma

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Non andremo mai al governo se non potremo fare quello che vogliamo realizzare, cancellare la legge Fornero, controllare l'immigrazione clandestina e ridiscutere i trattati europei. Per questo la linea post-voto non cambia: Chiederemo in Parlamento i voti" che mancano al centrodestra. Lo ribadisce il leader della Lega Matteo Salvini al Consiglio federale del partito.