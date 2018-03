Siria: Unicef, 2017 di sangue per i bambini,quasi 1000 morti

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Nei sette anni di guerra in Siria, il 2017 è stato quello che ha registrato il numero più alto di morti tra i bambini: 910, il 50% in più rispetto al 2016. A questi si aggiungono 361 bimbi feriti, molti diventati disabili. E' l'Unicef a tracciare il bilancio, che per il 2018 potrebbe essere ancora più grave: soltanto nei primi due mesi dell'anno, sottolinea l'agenzia dell'Onu ricordando dati già diffusi la scorsa settimana, sembra siano stati uccisi o feriti 1.000 bambini. Il 17% delle vittime ferite da armi esplosive sono bimbi, segnala ancora l'Unicef. Un numero stimato di 3,3 milioni di loro in Siria è esposto al pericolo di incorrere in esplosivi, fra cui mine, ordigni inesplosi e ordigni improvvisati. L'Unicef lancia l'allarme in particolare per i bambini con disabilità, che rischiano di rimanere esclusi e dimenticati. Nel Paese, sono oltre un milione e mezzo le persone che vivono attualmente con invalidità permanenti causate dalla guerra, fra cui 86.000 persone che hanno perso gli arti.