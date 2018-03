Siria: bozza Usa, Onu chieda tregua ore

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Gli Usa hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu di esigere un cessate il fuoco immediato di 30 giorni in Siria, in particolare a Ghuta est. Lo si legge in una nuova bozza di risoluzione elaborata da Washington. Nel testo si chiede di "sviluppare urgentemente proposte per monitorare l'attuazione della tregua e i movimenti dei civili".