Gb: pacco sospetto a deputato musulmano

(ANSA) - LONDRA, 12 MAR - Un pacco contenente una sostanza liquida sospetta è stato inviato oggi a un deputato laburista britannico di fede musulmana, Mohammed Yasin, in un ufficio del parlamento di Westminster. Lo riferiscono fonti di polizia citate dal Telegraph online, precisando che al momento la minaccia non trova conferme, ma che ulteriori controlli sono in corso, mentre le due persone che avevano aperto la scatola sono state accompagnate in ospedale per esami precauzionali. I lavori del parlamento non sono stati comunque interrotti e il palazzo non è stato evacuato. La polizia mette in relazione l'episodio con una lettera minatoria spedita qualche tempo fa nel quale un anonimo - forse un mitomane - preannunciava la Giornata della Punizione di un Musulmano (in inglese il 'Punish a Muslim Day').