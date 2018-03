Usa: Scientology lancia un suo canale tv

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - La chiesa di Scientology da questa sera avrà un suo canale televisivo. Si tratta di una svolta nella strategia di comunicazione della controversa organizzazione, che ha la sua sede principale negli Usa e conta tra i suoi seguaci tante star di Hollywood, a partire da Tom Cruise e John Travolta. Già durante il Super Bowl 2018 aveva pubblicato un annuncio pubblicitario che è stato visto più di 2,8 milioni di volte sul suo canale YouTube. E ora arriva il canale tv. Ad annunciarlo è stata proprio la chiesa sull'account Twitter ScientologyTV, in cui ha scritto: "E' tempo che raccontiamo la nostra storia". I contenuti saranno disponibili sul sito web dedicato, ma anche su Apple TV, iTunes, Google Play e Fire Tv di Amazon. Scientology negli anni ha subito forti critiche, per esempio nel documentario di Hbo del 2015 'Going Clear: Scientology and the Prison of Belief', con alcuni ex membri che hanno descritto esperienze di presunti abusi e sfruttamento.