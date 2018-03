Francia:Le Pen padre furioso per nuovo nome Fn,'un disastro'

(ANSA) - PARIGI, 12 MAR - "E' un vero assassinio politico": all'indomani del congresso del Front National a Lille, il fondatore del partito, Jean-Marie Le Pen, tuona contro la decisione della figlia Marine Le Pen di cambiare nome alla storica formazione dell'estrema destra transalpina. Alla domanda di radio France Inter su cosa pensasse del nuovo nome dal lei proposto - 'Rassemblement National' - il vecchio patriarca in rotta con la figlia deplora un "vero assassinio politico". Per lui, il marchio 'Front National' resta un "punto di riferimento inimitabile e indispensabile" e la scelta di ribattezzarlo 'Rassemblement National' è semplicemente "disastrosa", ha protestato. I militanti del Fronte sono chiamati ad approvare o meno il nuovo nome proposto da Marine in un voto interno che verrà organizzato entro l'estate.