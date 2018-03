Amico difende disabile insultato, aggredito dal branco

(ANSA) - SONDRIO, 12 MAR - Un 26enne è intervenuto a difesa di un amico disabile insultato da una minorenne ubriaca, mentre a piedi a tarda sera raggiungeva il parcheggio per tornare a casa in auto con lui. A quel punto si è scatenata una rissa. Un gruppo di 5-6 ragazzi, alcuni minorenni a detta della vittima, ha aggredito a schiaffi, pugni e calci il ragazzo. E' avvenuto a Chiesa in Valmalenco (Sondrio). La vittima dell'aggressione del 'branco' ha presentato denuncia ai carabinieri dopo essere stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano. A un primo accesso al Pronto soccorso all'ospedale di Sondrio, per le cure più urgenti, infatti, è stato trasferito al San Gerardo di Monza e, infine, alla struttura ospedaliera di Milano per la ricostruzione di uno zigomo danneggiato durante il pestaggio. L'aggressione è probabilmente stata innescata dell'abuso di alcol dei ragazzi. Sull'episodio indagano i carabinieri.