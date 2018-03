Olimpiadi 2026: Chiamparino, M5S inaffidabile

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - "Quanto accaduto oggi pomeriggio in Consiglio comunale è un segnale di inaffidabilità del Movimento 5 Stelle di fronte a scelte strategiche per il futuro della nostra comunità, e di scarsa considerazione per tutti i torinesi che vedono nella candidatura una nuova opportunità". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, secondo cui si rischia "di dare il segno di una comunità divisa, l'esatto opposto di quel sapere far squadra che ci portò alla realizzazione dell'esaltante stagione olimpica del 2006".