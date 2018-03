Sequestrata area di 4000 metri quadrati colma di rifiuti

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Nel corso di controlli per il contrasto agli sversamenti o alla gestione illecita dei rifiuti i militari della stazione Carabinieri Forestali di Marigliano (Napoli) hanno accertato che su un'area nei pressi di via Kennedy erano stati sversati rifiuti, pericolosi e non. La superficie era di circa 4.000 mq. I rifiuti vi erano stati sversati a contatto con il suolo. Il tutto è stato sequestrato. Vi sono rifiuti di ogni genere, elettrodomestici, scarti di lavorazioni edili, legno, plastica, scarti tessili, pneumatici, rifiuti ferrosi e materassi. Denunciate in stato di libertà i due proprietari del terreno: un 35enne di Castello di Cisterna e una 42enne di Brusciano. Si attende l'intervento dell'Arpac per avere una caratterizzazione più precisa e utile a stimare i danni all'ambiente.(ANSA).