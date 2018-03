Escavatori rubati diretti in Medio Oriente recuperati da Gdf

(ANSA) - RAVENNA, 13 MAR - Due escavatori Caterpillar rubati, pronti ad essere trasportati in Medio Oriente, sono stati recuperati al porto di Ravenna dalla Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari delle Dogane L'indagine era partita ad agosto, con un controllo sui documenti per l'esportazione dei macchinari verso il Libano. Sono emerse anomalie e approfondendo si è scoperto che i numeri di telaio erano stati contraffatti. Grazie ai tecnici della casa produttrice, si è risaliti così ai reali numeri di matricola, da cui si è capito che erano stati rubati a luglio 2017 da due imprese dell'alto Lazio, specializzate nel movimento terra e nel recupero rifiuti, che avevano presentato denuncia. I due Caterpillar, dal valore di circa 500 mila euro, sono stati quindi sequestrati e restituiti ai proprietari. I quattro responsabili dell'esportazione sono stati denunciati alla Procura ravennate per ricettazione e favoreggiamento. (ANSA).