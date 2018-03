Arrestato Duccio Astaldi, presidente Condotte spa

(ANSA) - MESSINA, 13 MAR - Il gip di Messina ha disposto l'arresto, eseguito dalla polizia di Stato, di 6 persone tra cui Duccio Astaldi, presidente del consiglio di gestione della Condotte spa, impresa italiana leader nel settore delle costruzioni, il presidente del consiglio di amministrazione della Cosige Scarl Antonio D'Andrea e l'ex capo della segretaria tecnica dell'ex governatore siciliano Rosario Crocetta, Stefano Polizzotto. Sono coinvolti in una inchiesta su una presunta tangente per i lavori di realizzazione di tre lotti dell'autostrada Siracusa-Gela. La misura cautelare è stata emessa anche nei confronti del funzionario del Consorzio autostrade siciliano Gaspare Sceusa. Astaldi, D'Andrea, Polizzotto e Sceusa sono ai domiciliari. Carcere, invece, per il finanziere Nicola Armonium e Antonino Gazzarra, vicepresidente del Cas. Le accuse formulate dalla Procura di Messina sono, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio e corruzione.