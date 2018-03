Salvini, no al governo con chi è stato bocciato dal voto

(ANSA) - STRASBURGO, 13 MAR - "Noi stiamo lavorando ad un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi prendo il dovere e l'onere di governare. Non ho le smanie di andare al governo con chiunque, se per andare al governo devo portare chi è stato bocciato al voto, allora no". Così Matteo Salvini nella sua conferenza stampa oggi a Strasburgo al Parlamento europeo.