Salvini, smentisco contatti sulla presidenza delle Camere

(ANSA) - STRASBURGO, 13 MAR - "Smentisco" i contatti sulle due presidenze delle Camere, "non ho sentito nessuno". Così Matteo Salvini conversando con i giornalisti a Strasburgo al Parlamento europeo. "Leggo sui giornali di retroscena, non ho sentito nessuno e siccome i contatti li terrò io con tutti, ascolterò, come è mio dovere, Di Maio, Renzi, Grasso e stasera stessa incontrerò prima gli alleati, Berlusconi e la Meloni", ha aggiunto. "Sarebbe stata una scorrettezza incontrare gli altri prima di vedere i miei alleati", ha precisato.