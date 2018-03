Ferito in agguato a Napoli,muore in ospedale dopo operazione

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Un giovane di 29 anni, Salvatore D'Orsi, già noto alle forze dell'ordine, è morto questa mattina in ospedale a Napoli. Era stato operato, a Villa Betania, dopo essere stato ferito con tre colpi di pistola tra torace e addome. L'agguato, da parte probabilmente di sicari a bordo di uno scooter, nella tarda serata di ieri in via Argine, nel quartiere Ponticelli. Il giovane, pur gravemente ferito, è riuscito a raggiungere la sua abitazione, in via Oplonti. Qui, il padre lo ha accompagnato in ospedale dove, nonostante il disperato intervento chirurgico, è morto. Secondo la Polizia, che indaga sul fatto, D'Orsi ha precedenti.(ANSA).