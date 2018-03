Biglietto bus si acquisterà e timbrerà con smartphone in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - Acquistare e timbrare il biglietto dell'autobus direttamente dallo smartphone: parte da Bologna, a cura di Tper, una fase avanzata di test della prima applicazione di mobile ticketing in Italia, su scala regionale Il sistema sarà utilizzabile con Android dotati di tecnologia Nfc e il biglietto consentirà la convalida sui mezzi, l'apertura di tornelli sui bus che ne sono provvisti e la verifica con il palmare da parte dei controllori, come ogni altro titolo di viaggio utilizzato nel sistema regionale 'MiMuovo'. Entro metà aprile, al termine del test in corso su un ristretto numero di utilizzatori, la versione definitiva dell'app a Bologna sarà scaricabile gratis da Play Store e attraverso il sito Tper. Sarà successivamente estesa la possibilità d'acquisto del biglietto urbano anche a Ferrara, e nei territori di competenza delle aziende Seta, Start e Tep. E sempre in tema di servizi digitali, il Comune di Bologna informa che dal 19 marzo erogherà solo carte d'identità elettroniche. (ANSA).