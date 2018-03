Rapina con pistola in gioielleria a Pescara, presi 70 Rolex

(ANSA) - PESCARA, 13 MAR - Rapina in una gioielleria del centro di Pescara: in azione, in via Cesare Battisti, due uomini a viso coperto, uno dei quali armato di pistola. I malviventi, minacciando il personale, si sono fatti consegnare, secondo le prime informazioni, una settantina di orologi Rolex, per poi darsi alla fuga. Uno dei due era vestito da postino e proprio per questo i due sono riusciti a entrare nell'attività. Sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter. Ricerche e indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pescara, agli ordini del capitano Antonio Di Mauro. (ANSA).