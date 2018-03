Trump, 'su Tillerson ho deciso da solo. Ora sarà contento'

(ANSA) - WASHINGTON, 13 MAR - Donald Trump afferma di aver preso "da solo" la decisione di licenziare il segretario di Stato: Rex Tillerson, aggiunge il presidente Usa, "ora sarà molto più contento". Trump non ha spiegato a Tillerson le ragioni del suo licenziamento. Il segretario di Stato licenziato, da parte sua, avrebbe voluto rimanere nel posto di segretario di Stato. Lo riferisce alla Associated Press una fonte vicina a Tillerson. Il presidente ha sottolineato di avere avuto da subito "una buona chimica" con Mike Pompeo che ha scelto per sostituire Tillerson a capo del dipartimento di Stato. Parlando con i giornalisti Trump ha affermato di essere sulla stessa lunghezza d'onda con Pompeo, mentre pur rispettando Tillerson e il suo lavoro c'è un diverso modo di pensare.